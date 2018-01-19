الإحصاء تتبرأ من مسح التعدد عن السعوديين

المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للإحصاء أنها لم تصدر أي بيانات حول التعدد عند السعوديين، لافتة إلى أنَّ البيانات التي تصدرها الهيئة في المسوح الديموغرافية لا يمكن من خلالها احتساب التعدد.

وقالت الهيئة في بيان لها: إشارة إلى ما يتم تداوله حول نسب وإحصائيات التعدد عند السعوديين وأعلى المناطق وأقلها في التعدد، توضح الهيئة العامة للإحصاء عدم صحة ما ورد فيها.

وأكد تيسير الفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، أن ما تم نشره هو اجتهادات لم يوفق مُعدّها؛ لأنَّه لم يأخذ في الاعتبار مكان إقامة الزوجة في منطقة وزوجها في منطقة أخرى، ولم تستند إلى بيانات تتعلق بالتعدد.

ولفت إلى أن الإحصاءات المتعلقة بعدد مرات الزواج- حسب المسح الديموغرافي- لا تعني أنها حالات للتعدد فهي تشمل الزواج بعد الطلاق أو بعد الوفاة سواء للذكور أو الإناث.

ودعا المفرج كافة المهتمين إلى تحري الدقة فيما يتم تحليله من بيانات الهيئة، وترحب من خلال قنواتها الرسمية بتواصل كافة المهتمين والمحللين؛ للاطلاع على ما يتم تحليله قبل نشره.







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