الإسكان والعقاري يعلنان دفعة جديدة من برنامج سكني.. غداً

المواطن - الرياض

تعلن وزارة الإسكان يوم غدٍ الاثنين دفعتها الأولى من برنامج سكني للعام الجاري 2018.

ومن المقرر أن يُعقَد بهذه المناسبة مؤتمر صحفي عند الساعة الواحدة ظهر يوم غدٍ الاثنين، للكشف عن تفاصيل الدفعة الأولى من البرنامج.

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان قد أعلنت من قبل 10 دفعات من برنامج سكني في العام 2017.

يُذكر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل أعلن أواخر ديسمبر الماضي تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج سكني في عام 2018 والتي ستستمر لتحقيق مستهدفها بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي تشمل 125 ألف وحدة سكنية، و100 ألف تمويل مدعوم، و75 أرضاً مطورة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها بدءاً من يناير الجاري.

وأوضح الحقيل أن وزارة الإسكان من خلال برنامج سكني في 2017 تمكنت من تلبية رغبات نحو 30 %‎ من مستحقي الدعم السكني في منطقة الباحة، وذلك بتخصيص نحو 3 آلاف منتج سكني وتمويلي تشمل وحدات سكنية وأراضي مطورة يتم تقديمها بشكل مجاني للمواطنين، إضافة إلى التمويل المدعوم.

يذكر أن برنامج سكني انطلق في مرحلته الأولى منتصف يناير من العام الماضي 2017، بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي.

وأعلنت الوزارة تجاوز المستهدف الرئيسي بنهاية العام الماضي حيث تمكنت من تخصيص 282.744 منتجاً سكنياً وتمويلياً في جميع مناطق المملكة، شملت الوحدات السكنية الجاهزة، وعلى الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الأراضي المطورة والتي تُقدم بشكل مجاني، والتمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.







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