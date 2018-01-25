الإطاحة بأربعة إثيوبيين حاولوا تهريب 868 كلغ مخدّرات عبر جازان

المواطن ـ الرياض:

أحبط رجال حرس الحدود في منطقة جازان تهريب 868 كلغ من الحشيش المخدّر عبر الحدود البرية والبحرية، وتمكّنوا من توقيف 4 مهرّبين إثيوبيي الجنسية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان أحبطوا عدة محاولات لتهريب (868) كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر عبر الحدود البرية والبحرية بمنطقة جازان، خلال يومي الثلاثاء 6/ 5 / 1439هـ والأربعاء 7/ 5/ 1439هـ.

وبيَّن أنه تم ضبط (4) مهربين جميعهم من الجنسية الإثيوبية أثناء محاولتهم تهريب المواد المخدرة للمملكة عبر حدود منطقة جازان؛ ما تطلَّب التعامل معهم بما يقتضيه الموقف، وفي حينه تمت إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكّد المتحدث الرسمي أنّ الضربات الأمنية المتلاحقة لعصابات تهريب المخدرات جاءت بفضل الله ثم بجهود رجال حرس الحدود المستمرة في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة، وضبط كل مَن تسوّل له نفسه الاقتراب منها، وأنهم لن يتوانوا في أداء مهامهم وعملهم بكل تفانٍ وإخلاصٍ بما يحظون به من اهتمام وتدريب عالٍ لمواجهة جميع أنواع الجرائم على الحدود.







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