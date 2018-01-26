الإماراتي الحمادي: مهرجان الإبل “منظومة” يفخر بها الخليجيون في صياهد الدهناء

المواطن ـ الرياض:

اعتبر الإعلامي الإماراتي هيثم الحمادي، النسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حاليًّا في الصياهد الجنوبية للدهناء، “منظومة” تحفل بالفعاليات لتأصيل تراث عزيز على الخليجيين كافة.

وقال المقدم في قناة دبي ريسنج: “زرتُ القرية التراثية وشاهدتُ فعاليات أول مرة أراها وأعجبني تنوعها، كما رأيتُ موسوعة غينيس تختار أطول ناقة وأقصر ناقة والناقة ذات السنامين، واستمتعتُ بخيمة تعاليل والتعرف على بعض مُلاك الإبل والشعراء والمنشدين، كما استمتعت كثيرًا بالعرضة السعودية”.

وانتهز الحمادي فرصة وجوده في المهرجان ليقوم بإعداد تقارير خاصة ببرنامجه، مشيرًا إلى أنَّ المهرجان يحتاج منه إلى أكثر من زيارة.

وأكد أنَّ أجمل ما في المهرجان اجتماع أبناء دول الخليج على أرض المملكة الشقيقة الكبرى، معتبرًا أنَّ هذا فخر وشرف للجميع بالتواجد في المملكة العربية السعودية، وقال: “فرحتنا اليوم أنْ نلتقي في رمانة الميزان في الأمة، هو المعنى الأكبر أنْ نلتقي بكم، ونجتمع بكم، بغض النظر عن الفائز والخاسر، هذه لا تهم، أكثر ما يهمنا اجتماعنا بأشقائنا من دول الخليج، في هذا المهرجان الطيب المبارك في رماح”.

وأثنى الحمادي كثيرًا على نجاح المهرجان بقوله: “نجاحه لمسته من أول يوم وصلنا لهذا المكان سواء التجهيزات وأعمال اللجان”، ووصف جوائز تصل إلى (١٠٠) مليون ريال بالكبيرة وسيستفيد منها مُلاك الإبل في دول الخليج، مثمنًا مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- لهذا الدعم المتواصل لجميع القطاعات الرياضية خاصة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.







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