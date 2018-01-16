الإمارات تسلم ردها على مزاعم قطر في مذكرة لمجلس الأمن

المواطن- الرياض

سلمت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الرد على مزاعم قطر في مذكرتها لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وتقدمت قطر بشكوى في حق الإمارات، قبل عدة أيام، في مجلس الأمن، متهمةً إياها باختراق مجالها الجوي عبر مقاتلة إماراتية في ديسمبر الماضي.

واعترضت مقاتلات قطرية، طائرتين مدنيتين إماراتيتين أمس الاثنين.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، سيف محمد السويدي، أن الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين التي عمدت المقاتلات القطرية على اعتراضهما، أثناء اتجاههما لمطار العاصمة البحرينية المنامة، كان على متنهما 20 جنسية ومنهم من يتبعون دولًا كبرى.

وقال السويدي في تصريحات إلى قناة الإخبارية مساء اليوم الاثنين: إنه لا يعتقد أن هذه الدول ستسكت على تعريض الركاب الذين يستخدمون الطيران المدني الآمن للخطر الذي تعرضوا له من المقاتلات القطرية، موضحًا أنه سيتم رفع شكوى رسمية لرئيس المنظمة مشفوعة بكافة الأدلة التي تؤكد أن الطائرات أقلعت من قطر.

وطالب بتدخل عاجل وجلسة استثنائية لمناقشة الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات لمنع قطر من تكرار هذه الفعلة، مضيفًا أنه الهيئة تملك أدلة على تعمد قطر اعتراض الطائرات المدنية الإماراتية.

وتابع أن قائدي طائرة الإمارات شاهدا بالعين المجردة مقاتلات قطر أثناء اقترابها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :