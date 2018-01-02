الإمارات تواجه عمان في نهائي كأس الخليج

المواطن – مروة نبيل

أُقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، مباراتا نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 23″، والتي شهدت فوز منتخبي عمان والإمارات على البحرين والعراق.

وتأهل المنتخب العماني أولًا بعدما فاز على نظيره البحريني في نصف نهائي كأس الخليج العربي، بهدف نظيف أحرزه لاعب البحرين مهدي عبدالجبار، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28، ليصعد إلى النهائي للمرة الرابعة.

وفي المباراة الثانية بنصف نهائي كأس الخليج العربي، استمر التعادل السلبي بين الإمارات والعراق طوال الوقت الأصلي للقاء، ليلعب الفريقين شوطين إضافيين، إلا أن النتيجة استمرت كما هي، ليلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح التي صعدت بالأبيض إلى النهائي.

ومن المُقرر أن يُقام نهائي كأس الخليج العربي بين الإمارات وعمان، يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر يناير الجاري.







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