الإنذار المبكر يحذر 4 مناطق من غبار وأتربة مثارة

المواطن- عبدالرحمن دياب

حذر الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أتربة مثارة تتسبب في انعدام الرؤية على الشرقية، وتحديدًا البطحاء وسلوى والأجزاء المجاورة لها والطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأكد الإنذار المبكر في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة تستمر حتى يوم غد الأحد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

كما حذر الإنذار المبكر مناطق الأحساء والظهران والدمام والأجزاء المجاورة لها من أتربة مثارة حتى الساعة العاشرة مساءً اليوم.

وكان في وصف الحالة بحسب الإنذار المبكر “​​​​​​استمرار النشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية تصل إلى أقل من 1 كم”.

وتتعرض العاصمة الرياض، منذ ساعات قليلة، لموجة من الغبار الكثيف تقلصت معها الرؤية الأفقية.

وأظهرت صور رصدتها “المواطن“، موجة الغبار، وقد بدأت تغطي أجواء العاصمة.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد حذر في تنبيه متقدم، اليوم، من ​​​​​​استمرار النشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية تصل إلى أقل من 1 كم على الرياض.

وتوقع الإنذار المبكر أن تستمر هذه الحالة حتى مساء اليوم.







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