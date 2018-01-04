الاتحاد الأوروبي يشجب مجددًا العنف الإيراني في مواجهة الثوار

المواطن - متابعة

عبَّر الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية عن شجبه وإدانته للعنف الإيراني في مواجهة المتظاهرين السلميين.

وندد الاتحاد الأوروبي بركون النظام الإيراني للعنف في قمع الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية.

وطالب الاتحاد الأوروبي في وقت سابق طهران بأن تضمن حق التظاهر بعد استمرار موجة الاحتجاجات لليوم الثامن على التوالي.

وقالت متحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني: “تابعنا التظاهرات التي قام بها المواطنون الإيرانيون خلال الأيام الماضية، وكنا على اتصال بالسلطات الإيرانية، ونتوقع أن يكون الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مضموناً بعد تصريحات الرئيس روحاني”.







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