الاتحاد الدولي يدعو منتخبات المونديال لجلسات توجيهية

المواطن - مروة نبيل

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، واللجنة المنظمة لمنافسات بطولة كأس العالم 2018، بتوجيه دعوة إلى المنتخبات الـ32 التي ستُشارك في المونديال، من أجل حضور جلسات توجيهية قبل انطلاق المسابقة العالمية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الجلسات التوجيهية ستُقام يومي 27 و28 من شهر فبراير المقبل، في مدينة سوتشي الروسي، أحد المقرات التي ستشهد استضافة كأس العالم 2018.

وأوضح بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم أن دعوة منتخبات مونديال روسيا إلى الجلسات التوجيهية من أجل المشاركة في ورشة لـ”طرح عدة أمور متعلقة بالبطولة”.

ومن المُقرر أن يحضر الجلسات التوجيهية ممثلون عن القطاعات الرياضية من مدربين للمنتخبات والقطاع الطبي والإعلامي والأمني واللوجستي والتسويقي.







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