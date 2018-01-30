الاتحاد السعودي يُصدر قرارًا جديدًا

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أحدث قراراته لمباريات الدوري وكأس الملك، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال الاتحاد السعودي في بيان، منذ قليل: “أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعميمًا بشأن الأشخاص المسموح لهم بالتواجد في غرف تبديل الملابس، ضمن مباريات مسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين”.

وأقر الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح لكل من: رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة النادي، أمين عام النادي، المنسق الإعلامي للفريق، عدد 4 من الجهاز الطبي الإضافي، و2 من مسؤولي الملابس بالتواجد في غرفة تبديل الملابس.

وتابع بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم: “على أن يكون الدخول عن طريق الأبواب الخلفية وليس عن طريق ساحة الملعب، عدا رئيس مجلس إدارة النادي الذي يُسمح له بالعبور عن طريق مضمار الجري في الملاعب التي تكون فيها غرفة الملابس في الجهة المقابلة للمنصة”.

واختتم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتشديد على ضرورة الالتزام بما ورد في المادة 15 حيال تحديد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد على مقاعد البدلاء.







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