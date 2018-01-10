الاتحاد كابوس الهلال في الدوري

المواطن – مروة نبيل

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، المُقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين السعودي؛ نظرًا لأهمية نقاط اللقاء؛ ولكونه يجمع بين فريقي قمة.

ويُعتبر فريق الاتحاد بمثابة “الكابوس” المزعج لنادي الهلال؛ حيث إن آخر 5 هزائم تعرض لها الزعيم ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي، كان العميد سببًا في اثنين منها 1/0 في فبراير 2016، و2/0 في أكتوبر 2016، حسبما ذكر حساب “أوبتا” على “تويتر”.

وسيكون كلاسيكو الهلال والاتحاد الذي سيُقام على ملعب إستاد الملك فهد الدولي، أول لقاء قمة يشهد حضور العائلات للمباريات من المدرجات في دوري المحترفين السعودي، وسيكون الثاني بشكل عام بعد مباراة الأهلي والباطن، يوم الجمعة المقبل.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 35 نقطة، في حين يقع الاتحاد في المرتبة الخامسة بالمسابقة بـ23 نقطة.







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