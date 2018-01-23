الاتحاد يحتفل بـ3.5 مليون مُتابع‎ على تويتر

المواطن - مروة نبيل

لا زال مُحبو وعشاق نادي الاتحاد يثبتون يومًا بعد الآخر أنهم الرقم الصعب تحطيمه، سواء بالحضور لمساندة العميد ومؤازرته من المدرجات في الملاعب أو عبر موقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتزايد عدد متابعي حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، ووصل اليوم الاثنين إلى 3.5 مليون متابع، ليتفوق على العديد من الأندية السعودية وعلى رأسها النصر والأهلي.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، تصميمًا يحمل رقم 3.5 مليون، مصحوبًا بهاشتاقي حساب الاتحاد 3 مليون ونصف، واتحاد قول وفعل، وعلق على الصورة قائلًا: “نعتز بكم”.

ويُعتبر نادي الهلال الأكثر متابعة على “تويتر” بـ8 مليون و750 ألف متابع، فيما يُتابع حساب نادي النصر الرسمي 2 مليون و590 ألف، أما النادي الأهلي فيتجاوز عدد متابعيه حاجز الـ2 مليون بقليل.







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