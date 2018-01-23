الاتحاد يُنهي الجدل حول عقد فهد المولد

المواطن - مروة نبيل

بعد انتشار أنباء تهدف لهدم استقرار الفريق، أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد الجدل المُثار حول نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد فهد المولد، بعدما تمت إعارته مؤخرًا لصفوف فياريال الإسباني.

وقال نادي الاتحاد عبر بيان نشره على “تويتر”: “تابع المركز الإعلامي ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات يتم الترويج لها بهدف التشويش على مسيرة النادي وضرب العلاقة بين مجلس الإدارة وجماهير النادي الوفية”.

وتابع بيان الاتحاد قائلًا: “عليه فإن مجلس إدارة النادي يعيد التأكيد على ما تم إعلانه مؤخرًا بشأن تجديد عقد اللاعب فهد المولد لمدة أربعة مواسم بصفة نهائية ودون أي اشتراطات أو بنود تمنح حق إلغاء التجديد”.

واختتم نادي الاتحاد بيانه قائلًا: “وسوف يواصل مجلس الإدارة إطلاع الجماهير ووسائل الإعلام المختلفة بكافة المعلومات بشفافية ووضوح حرصًا على نقل الصورة كاملة عما يجري من عمل داخل النادي”.







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