الاحتلال الإسرائيلي ينتهك السيادة اللبنانية

المواطن - متابعة

أكَّدت قيادة الجيش اللبناني، أنّ زورقين حربيين تابعين لبحرية العدو الإسرائيلي، أقدما تباعًا على خرق المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، اليوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضحت أنَّ “الزورق الأول خرق المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة حوالي 407 أمتار ولمدة 3 دقائق، ثم غادر”، مشيرة إلى أنَّ “الزورق الآخر دخل لمسافة حوالي 260 مترًا ولمدة 4 دقائق”.

وبيَّنت أنّه “على إثر هذا الانتهاك للسيادة اللبنانية على المياه الإقليمية، باشرت قيادة الجيش اللبناني، بمتابعة موضوع الخرقين، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.