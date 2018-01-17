الاحتلال يجدد حبس عهد التميمي للمرة الخامسة

المواطن - متابعة

مددت محكمة إسرائيلية اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي للمرة الخامسة لحين إنهاء الإجراءات بناء على طلب النيابة.

وتم تمديد اعتقال عهد التميمي حتى 31 يناير الجاري فيما تم سابقًا تمديد اعتقالها 4 مرات في كل مرة 4 أيام.

واشتهرت عهد التميمي البالغة 16 عاماً بمواجهتها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتها، قرية النبي صالح، بالضفة الغربية، قبل أن تعتقلها قوات الاحتلال باقتحام بيتها وتفتيشه ومصادرة الأجهزة الإلكترونية.

وجاء اعتقال عهد التميمي بعد أن حاولت طرد الجنود من ساحة بيتها أثناء مواجهات في قريتها يوم الجمعة الماضية، وقد وثقت ذلك بفيديو.







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