الاستقرار سمة إغلاق الأسهم الأوروبية الثلاثاء

المواطن ـ واس

أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، مستقرة حيث طغت خسائر لأسهم شركات السلع الأولية على مكاسب أولية تحققت بفعل تحديثات إيجابية من بعض شركات.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرًّا، بينما زاد مؤشر ستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 0.3% مع تخلي اليورو عن بعض مكاسبه مقابل الدولار.

ومن بين القطاعات، تراجع مؤشرا قطاعي التعدين والنفط 1.4 و1% على الترتيب ليتصدرا خسائر القطاعات في أوروبا، مع هبوط أسعار المعادن بفعل مبيعات لجني الأرباح وتراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.

وفي أنحاء أوروبا، انخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.2% ومؤشر داكس الألماني 0.35%، بينما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي 0.08%.







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