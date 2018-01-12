الانتهاء من إغلاق الدرجات والمهارات لجميع مدارس الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة الاختبارات والقبول الانتهاء من إغلاق الدرجات والمهارات لجميع مدارس منطقة الرياض.

وقدمت الإدارة الشكر لجميع المدارس والمكاتب لجهودها في ذلك، مباركةً للطلاب والطالبات الناجحين.

وقبل يومين، أعلنت وزارة التعليم رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي للتعليم العام من الطلاب والطالبات، لجميع الصفوف (الابتدائية والمتوسط والثانوي للنظامين الفصلي والمقررات) للبنين والبنات، وذلك من خلال السجل المدني أو جواز السفر عبر نظام نور هنا.

وهنأت الوزارة الطلاب والطالبات الناجحين، في تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: “مبارك لطلابنا وطالباتنا .. وهنا رابط الاستعلام عن النتائج للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام”.







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