الباطن يحُول دون تحقيق أٌمنية رمز النصر الراحل

المواطن ـ الرياض:

جاء فوز الباطن عصر اليوم على ضمك ضمن مباريات دور 16 لمسابقةكأس الملك ليقطع الطريق على تحقيق أمنية كانت تتمنى جماهيرالنصر حدوثها وذلك بملاقاة ضمك بدوري الـ 8 لذات المسابقة والفوزعليه ، والثأر من خسارة الفريق بنفس المسابقة قبل 35 عامًا

، وبالتالي تحقيق أمنية رمز النصر الراحل الأمير عبدالرحمن بالسعود-رحمه الله- .

وكان الفريقان قد التقيا بدور الـ 8 عام 1404 هـ وكسبضمك ذلك اللقاء بملعب المحالة بهدفين سجلهما نجميه محمد السويدوعبدالله جلفان مقابل هدف للنصر سجله نجمه فهد الهريفي ، وقد ظلتالمباراة عالقة بأذهان الجماهير النصراوية والضمكاوية خاصةوالجماهير الرياضية بمختلف ميولها بشكل عام حتى الآن لغرابتهاحتى على مستوى العالم وذلك لأنه لم يتكرر أن تقابل الفريقان مرةأخرى في أي مناسبة رسمية أو حتى ودية ، وقد أكد ذلك التصريحالشهير للأمير عبدالرحمن بن سعود والذي كان قد ذكر فيه ” أن ناديضمك هو الفريق الوحيد الذي لم يتمكن النصر من أن يهزمه .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :