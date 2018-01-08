البحرين ترفع أسعار النفط والغاز

المواطن - متابعة

أكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين، أنه تم تعديل أسعار البنزين بنوعيه الجيد والممتاز لعام 2018، بناءً على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية، حيث تقرر تطبيق الأسعار المُعدَّلة بأن يباع البنزين الجيد (91 أوكتين) بسعر 140 فلسًا للتر الذي كان يبلغ 125 فلسًا للتر.

وسيباع البنزين الممتاز (95 أوكتين) بسعر 200 فلس للتر الذي كان يبلغ 160 فلسًا للتر، حيث تبلغ نسبة الارتفاع في سعر البنزين الممتاز في حدود 25% و12% فقط للبنزين الجيد، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء البحرينية.

وبلغ مستوى الدعم لوقود البنزين الجيد والممتاز سنة 2017 ما يقارب 41 مليون دينار بحريني، ومن المتوقع أن يبلغ مستوى الدعم في سنة 2018 إلى أكثر من 66 مليون دينار بحريني.







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