البحرين: سنتخذ الإجراءات اللازمة بعد واقعة قطر الجوية

المواطن- واس

صدر عن شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، تقرير عن حدوث واقعة صباح أمس بشأن قيام مقاتلتين عسكريتين لقطر قادمتين من المجال الجوي لقطر، بقطع مسار طائرة الخطوط الجوية لطيران الإمارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من مطار دبي الدولي ومتجهة إلى مطار البحرين الدولي وتسلك الممر الجوي UP 669 في رحلة اعتيادية مجدولة ومستوفية كافة الاشتراطات.

وأوضح التقرير أن المقاتلات القطرية اقتربت لمسافة ميلين تقريبًا من الطائرة التابعة لطيران الإمارات، الأمر الذي عرض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر، مما حتم على مراقبي الحركة الجوية بمملكة البحرين للتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية.

وأكدت شؤون الطيران المدني البحريني أنه ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الواقعة الخطيرة مع الجهات الدولية المعنية ورفع تقرير مفصل إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :