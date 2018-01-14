البحري تسير على خطى الحكومة وتمنح منتسبيها السعوديين بدل غلاء معيشة

المواطن - الرياض

أعلنت البحري، الشركة الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، عن منح منتسبيها بدل غلاء معيشة؛ تماشيًا مع الأوامر الملكية السامية الصادرة مؤخرًا، والتي جاءت تلمسًا لاحتياجات المواطنين وتلبيةً لمطالبهم المعيشية عقب الإجراءات الضرورية التي طبقتها حكومة المملكة بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد ودعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأقرت الشركة منح جميع منتسبيها من السعوديين العاملين داخل المملكة بدل غلاء معيشة شهري، اعتبارًا من شهر يناير الحالي ولمدة عام كامل.

ويأتي ذلك في إطار التفاعل مع الأوامر الملكية السامية التي صدرت مؤخرًا بمنح بعض شرائح المواطنين بدل غلاء معيشة في خطوةٍ منها لتحسين الوضع الاقتصادي بمختلف جوانبه.

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس عبدالله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة البحري: “نحرص دومًا في شركة البحري على دعم توجهات وسياسات حكومة المملكة، ولاسيما الأوامر الملكية الأخيرة الرامية إلى توفير الدعم لشرائح معينة من المجتمع ممن زادت مطالبهم المعيشية في ظل تنفيذ إجراءاتٍ ضرورية ترمي إلى إعادة هيكلة الاقتصاد في المملكة وتعزيز مكانتها الاقتصادية على مستوى العالم. وما كنا لنقف دون أن نعبر عن مساندتنا للحكومة في إستراتيجيتها الجديدة ونشد من أزرها، فأعلنا اليوم عن تقديم بدل غلاء معيشة لجميع منتسبيها داخل المملكة تأكيدًا على مساهمتنا الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة ودفع عجلة تقدمها وازدهارها”.

يُشار إلى أنه منذ صدور الأوامر الملكية السامية بدفع بدل غلاء معيشة للمواطنين، بادرت البحري وشركاتٌ أخرى في أنحاء المملكة أسوة بمبادرة الحكومة وتعبيرًا عن دعمهم لها.







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