البخيتي يكشف مصير طارق صالح ويؤكّد أنّه في اليمن لم يغادرها

المواطن ـ اليمن

كشفت مصادر يمنية مطلعة، مصير العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وقائد الحرس الجمهوري.

وأوضح الإعلامي اليمني علي البخيتي، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّ “العميد طارق محمد عبدالله صالح؛ أصيب بثلاث إصابات في البطن والوجه والساق”، مشيرًا إلى أنَّ “الإصابات نتجت عن شظايا انفجار قذيفة حوثية؛ لكنه الآن بخير ويتعافى من إصاباته؛ ويخضع للعلاج على يد أطباء في مكان آمن خارج صنعاء”.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس صالح، أنَّ “العميد طارق على قيد الحياة، ونجح في الخروج من صنعاء، وظل يتنقل متخفيًا من بطش الحوثيين منذ أحداث اغتيال عمه”، مؤكدة أنّه داخل اليمن، ويتلقى الرعاية الطبية على أيدي أطباء بالحرس الجمهوري.

وأشارت المصادر إلى أنَّ “المقربين منه لم يرغبوا بالتعليق على شائعة وفاته من قبل؛ حرصًا على حياته ولعدم توفر معلومات حاسمة في حينه”.







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