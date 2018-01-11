البراءة تذرف الدموع.. طفلة الـ3 سنوات ولِدَت دون قدمين

المواطن _ نوف العايد _ الشرقية

أقسى مشاهد الحياة أن ترى البراءة تذرف الدموع وتتعذب أمام عينك وأنت عاجز عن الحراك، هذه -ودون مقدمات- قصة الطفلة ريوف محمد الشمري ذات الأعوام الثلاثة، من سكان محافظة حفر الباطن التي حرمها قدرُها من ممارسة المشي واللعب.

“المواطن” تواصلت مع والد الطفلة ريوف الذي لم يترك باباً إلا وطرقه، حيث وجه رسالةً عبر “المواطن” إلى المسؤولين لمساعدته في علاج ابنته وفلذة كبده.

وأضاف والد ريوف أن ابنته تبلغ من العمر 3 سنوات، وولِدَت دون أطراف سفلية “قدمين”، إضافة إلى وجود تشوهات بالأطراف العلوية اليدين.

وأضاف أنه بعد عرض حالتها على مستشفى الملك خالد؛ أخبروه أن علاجها غير متوفر داخل المملكة ولكنه متوفر في الخارج.