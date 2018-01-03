البراك: عماد متعب لاعب كبير.. ولهذا السبب رحل نايف هزازي

المواطن – مروة نبيل

كشف مدير المركز الإعلامي بنادي التعاون، خالد البراك، عن السبب الرئيسي الذي أدى إلى رحيل النجم نايف هزازي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وقال خالد البراك، خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “أثبتت الفترة الماضية عدم حاجة المدرب لخدمات نايف هزازي، وبناءً على ذلك قامت إدارة التعاون بتوقيع المخالصة المالية معه”.

عن التعاقد مع نجم النادي الأهلي المصري، قال البراك: “عماد متعب لاعب كبير ويمتلك الحاسة التهديفية، نتمنى بأن يكون إضافة لنا، وأن يعالج مشكلة العقم التهديفي التي عانى منها التعاون في الفترة الماضية”.

وأضاف مدير المركز الإعلامي بنادي التعاون، قائلًا: “مقتنعين تمامًا بالأجانب الحاليين لنادي التعاون، ولن يتم التخلي عن أيّ منهم”.

واختتم البراك تصريحاته الإذاعية قائلًا: “عاد التعاون لتقديم مستويات مميزة في الدوري، بالإضافة إلى أن التعاقد مع عماد متعب وعودة مصطفى فتحي ستزيد من أداء وتألق الفريق”.

وكان نادي التعاون قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن التعاقد مع النجم المصري عماد متعب، قادمًا من صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قبل أن يوقع مخالصة مالية، اليوم، مع النجم نايف هزازي.







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