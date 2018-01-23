البر بأم الساهك توزع 12 ألف كيلو من الخضار والأرز و700 كرتون تمر

المواطن- الشرقية

أكد الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان أن فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية بمحافظة أم الساهك وزع 12 ألف كيلو من الخضار والأرز والفاكهة و700 كرتون تمر على الأسر المحتاجة بأم الساهك.

وبين أن هذه المساعدات تأتي ضمن المساعدات التي تقدمها جمعية البر بالمنطقة الشرقية لمستفيديها بشكل دوري في كافة المناطق والمدن التابعة لها, وذلك من خلال إيصال هذه المساعدات العينية إلى مستحقيها بهذه المناطق.

وأكد أن الجمعية استطاعت تقديم هذه المساعدات بمساعدة أهل الخير والإحسان بالمنطقة حيث تعد الجمعية جسرًا لهؤلاء لإيصال تبرعاتهم لمن يستحقها من الأسر المحتاجة، مبينًا أن الجمعية لا تسعى فقط إلى تقديم المساعدات العينية لهذه الأسر بل تسعى أيضا لتنميتهم وتدريبهم وتأهيلهم للانتقال بهم من الرعوية إلى التنموية من خلال توفير فرص العمل لأبنائهم ومنحهم القروض الصغيرة لمشاريعهم الإنتاجية.

من جانب آخر، أوضح مدير فرع جمعية البر بأم الساهك علي حسين مكرشي أن هناك ما يقارب 31 متطوعًا عملوا على مدار 926 ساعة تطوعية لمدة 6 أشهر في تعبئة وتجهيز هذه المساعدات وتوزيعها على أسر أم الساهك، مبينًا أن فرع الجمعية بأم الساهك عمل خلال هذه الفترة على توزيع 741 سلة غذائية على 300 أسرة بتكلفة بلغت 138100 ريال فيما قدم 35 جهازاً منزلياً للأسر بتكلفة بلغت 12960 ريالاً في حين استفادت خلال هذه الفترة من المساعدات العينية المقدمة لأسر أم الساهك 485 أسرة بتكلفة بلغت 270350 ريالاً كما استفادت 225 أسرة من المساعدات النقدية بتكلفة بلغت 325795 ريالًا.

وبين مكرشي أن بر أم الساهك تسعى حالياً إلى بناء خطط استراتيجية لإنشاء مشاريع استثمارية بأم الساهك يعود دخلها على الأسر المستفيدة من الجمعية، وتسعى لتنمية مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع التنموية سعياً للارتقاء بالأسر وتنميتها بالمنطقة.







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