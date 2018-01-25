البيئة: 3 إصابات بإنفلونزا الطيور في المزاحمية ورماح وإتلاف 17843 طائرًا في 24 ساعة

سجّلت وزارة البيئة، اليوم الخميس 25 كانون الثاني/يناير الجاري، 3 حالات إصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، في السعودية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، اثنتان منها في المزاحمية وواحدة في رماح.

وقالت الوزارة -في بيانٍ صادرٍ عنها اليوم-: إن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 3851 عينة جُمِعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 115 حالة إيجابية، وتم التخلص من 17843 طائرًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 21 بلاغًا، بينما بلغ عدد الاستفسارات 62 استفسارًا، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.