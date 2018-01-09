البيضاء في قبضة الشرعية تدريجيًّا ومقتل 22 إرهابيًّا حوثيًّا

المواطن ـ اليمن

تمكّن الجيش الوطني اليمني، الثلاثاء 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، مدعومًا بطيران التحالف العربي، من تحرير مناطق صُبُغ والمُنْقطِع والعشيرة بين مديريتي ناطع والملاجم، في محافظة البيضاء؛ ما أسفر عن مقتل 22 عنصرًا من ميليشيات الحوثي، وأسر 8 آخرين في المعارك.

وفي وقت سابق، حرر الجيش اليمني، جبل الغول الإستراتيجي، في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد، عقب معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي، التي سقط في صفوفها، وفق مصادر ميدانية، عدد من القتلى والجرحى خلال تحرير الجبل.

يذكر أن قائد محور بيحان، اللواء مفرح بحيبح، كان قد صرح سابقًا بأنَّ “هناك تجهيزات واستعدادات تتم لانطلاق عملية تحرير كافة مديريات محافظة البيضاء”.







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