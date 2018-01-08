التجارة تتجه إلى التشهير بالمخالفين كائنًا من كان

المواطن - وليد الفهمي - جدة

تتجه وزارة التجارة والاستثمار إلى تطبيق نظام جديد يحد من التلاعب بالأسعار، والتشهير بالمخالفين من التجار أو الشركات العالمية المستمرة بالمملكة.

ويأتي ذلك بعد الإصلاحيات الاقتصادية التي اعتمدتها المملكة مؤخرًا، ومنها تطبيق الضريبة على السلع المنتقاة وضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد ملاحظة الفرق الرقابة من استغلال المواطنين برفع أسعار بعض السلع (التموينية والاستهلاكية والضرورية)، أو عدم إعادة بعض المبالغ المالية كالهلل أو أجزاء الريال في الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت مصادر “المواطن” أن مجلس الغرف السعودية تلقى خطابًا من وزارة التجارة والاستثمار، تضمن بلغة شديدة عدم التسامح أو التراخي أو التساهل في هذا الشأن المهم وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.







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