التجارة تكشف طبيعة البلاغات الكيدية وتحقق في اتّهام لمحطة بنزين شهيرة في العوالي

المواطن ـ مكة المكرّمة

مرّة أخرى، تفاعل فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة مع مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل، الذي وثَّقه مواطن بنفسه، وهو يعرض علبة مياه بداخلها بنزين فاتح اللون، متهمًا محطة شهيرة بالعوالي بخلط الماء بالبنزين.

وبيَّن الفرع، أنَّ “هناك شكاوى ترد للفرع كيدية، وليست صحيحة، وأن البنزين وُضع في علبة ماء، وقد يكون بداخلها ماء؛ وهو ما تسبب في تغيُّر لونه للفاتح”، مشيرًا إلى أنَّ “مندوب التجارة باشر الحادثة، وأخذ عينة من البنزين من المحطة، وأحاله للمختبر للتأكد من صحة الشكوى”.

وأوضح أنّه “تستغرق العملية قرابة أسبوعين لظهور النتائج بشكل دقيق”، لافتًا إلى أنَّ “قيام المواطن بالتلفظ على العامل، واستدعاء الجهات الأمنية، تصرف خاطئ”.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار، إلى الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم الخاص بتلقي الشكاوى لوزارة التجارة 1900، مؤكّدة أنّه “سيتم التعامل مع البلاغ، وأخذ عينة من الوقود، وفحصها، وتطبيق النظام بحق المخالفين”.

يذكر أنَّ مواطنًا اتّهم إحدى المحطات الشهيرة بالعوالي بخلط الماء بالبنزين، ووثَّق ذلك عبر مقطع فيديو وهو يتلفظ على العامل، وتقدم ببلاغ للجهات الأمنية، التي باشرت الحادث، وأحالته لجهة الاختصاص.







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