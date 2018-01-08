التجارة تُسقط وكرًا في جدة بعد 24 ساعة من مداهمة كبرى في الرياض

المواطن - جدة

بعد مضي 24 ساعة على ضبط وكر سلع مغشوشة ومقلدة في الرياض.. ضبطت الفرق التفتيشية في وزارة التجارة اليوم الاثنين، وكرًا آخر في جدة تستغله عمالة مخالفة بإعداد التبغ والمعسل بخلط نشارة الخشب والألوان، حيث تم ضبط 25 طنًّا وأكثر من 785 ألف ملصق وعبوة تبغ ومعسل.

ولفتت التجارة إلى أنه تم ضبط حالتي تستر تجاري وإغلاق الموقعين واستدعاء أصحابها لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات بحقهم.

ويوم أمس، ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بمساندة الفرق الأمنية المشتركة، مليونين و750 ألف منتج مغشوش ومقلد.

والمنتجات المضبوطة تشمل شواحن جوالات وأفياش شواحن وسماعات ماركة ابل وسامسونج وماركات عالمية أخرى، بالإضافة إلى ستيكرات جاهز للتعبئة لنفس الماركات العالمية تقدر قيمتها بعشرات الملايين.

وتم ضبط المنتجات المغشوشة والمقلدة في قبو منزل ومستودع مجاور له بجنوب الرياض.







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