التخصصات الصحية ترفع كفاءة 80 مدرباً وتُطلعهم على آخر تطورات التعليم الطبي

المواطن - الرياض

عقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس (الأحد)، ورشة عمل لتدريب المدربين TOT بمشاركة 80 مدرباً في برامج الهيئة لشهادة الاختصاص السعودية، تلقوا خلالها آخر التطورات العلمية في التعليم الطبي، وذلك في فرع “الهيئة” في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان، أن هذه الورشة التي تنظم من خلال إدارة تدريب المتدربين تهدف إلى زيادة كفاءة المدربين في المجالات الصحية بما فيها الأطباء، وأطباء الأسنان، والتمريض، والصيدلة وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى، حيث يقدمها للمدربين نخبة من الأطباء.

وأشار الزهيان، إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن مجموعة أخرى من ورش العمل التي ستشمل مناطق المملكة الرئيسية، وسيتم عقدها تباعاً في الرياض وجدة والخبر وأبها.

وأضاف أن الورشة تقدمها “الهيئة” مجاناً، وتشمل حقيبتها العلمية آخر التطورات العلمية في التعليم الطبي، كما تقدم ساعات للتعليم المستمر ويتم تسجيلها لكل مدرب بعد إتمام الورشة ومتطلبات الورشة من تدريبات ميدانية من خلال الممارسة التطبيقية.







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