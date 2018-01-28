التخصصات الصحية تطلق مشروعاً لدعم ورعاية المتدربين

المواطن - الرياض

أكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أهمية إشراك المتدرب في العملية التدريبية كونه حجر الزاوية في هذه العملية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية لـ”الهيئة” الهادفة إلى حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

وأكد خلال كلمة ألقاها، أمس، في افتتاح مشروع دعم رعاية المتدربين وتفعيل تمثيلهم في اللجان المحلية، في فرع الهيئة بمحافظة جدة، بحضور ممثلي المتدربين والمتدربين في برامج الدراسات الصحية لشهادة الاختصاص السعودية، أن المشروع سيكون اللبنة الأولى لإشراك المتدربين في العملية التدريبية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية الدكتور زياد نقشبندي، إن الهيئة تسعى إلى تأهيل المتدربين لتولي مهمات قيادية خلال عملية التدريب الصحي من برامج الهيئة لشهادة الاختصاص السعودية، ليقوموا بدورهم بعد الحصول على الشهادة الأعلى.

فيما أوضح المدير التنفيذي للتدريب الدكتور سامي الحيدر، أن من أهم أهداف المشروع وضع الأنظمة واللوائح التي تكفل للمتدرب حقوقه ورعايته، وضمان تمثيل المتدربين من خلال مجلس محلي للمتدربين في كل منطقة تدريبية.

يذكر أن مشروع دعم ورعاية المتدربين وتفعيل تمثيلهم في اللجان المحلية، الذي انطلق في جدة، سيعقد كذلك في مدن أبها، والخبر، والرياض، وسيضم ورش عمل لتحقيق الاستفادة منه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :