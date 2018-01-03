التخصصات الصحية: 2812 مقعداً شاغراً لاختبار ممارسة الطب

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن وجود 2812 مقعداً شاغرًا للاختبار السعودي لممارسة مهنة الطب البشري (SMLE) للفترة الاختبارية السابعة التي تمتد من 7 وحتى 31 يناير الحالي، وذلك في مراكز الهيئة في الرياض وجدة والخبر وأبها وجازان.

وأوضحت التخصصات الصحية، أن عدد المقاعد الشاغرة للاختبار في مدينة الرياض تبلغ 1437 مقعداً، أما عدد المقاعد الشاغرة في جدة 761 مقعداً، وفي الخبر 282 مقعداً، وفي أبها 319 مقعداً، وأما المقاعد الشاغرة في جازان 13 مقعداً.

ودعت الهيئة المتدربين، إلى المسارعة في حجز المقاعد متمنية لهم التوفيق والنجاح.

وأشارت إلى أن المؤهلين لدخول الاختبار طلبة الكليات الصحية بالمملكة خلال سنتهم الدراسية الأخيرة، والحاصلون على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من كلية صحية في خارج المملكة معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم.

يذكر أن اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الطب يهدف إلى تحديد الكفاءات اللازمة للحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد سنة الامتياز، والتأكد من استيفاء خريجي منشآت التعليم الصحية المعتمدة للحد الأدنى من معايير مزاولة المهنة، وتوحيد معايير المفاضلة بين المرشحين المتقدمين لبرامج الدراسات العليا.







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