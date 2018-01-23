الترفيه تشارك بعروض استعراضية في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

المواطن- واس

تشارك الهيئة العامة للترفيه في فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثانية والمقام حاليًا على أرض الصياهد الجنوبية للدهناء.

وأوضح مدير عام القرية والفعاليات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سطام بن فهد الثابت، أن مشاركة هيئة الترفيه تتضمن عدة فعاليات منها استعراضات موسيقية وعروض مستوحاة من عزف الكشافة يضاف إليها موسيقى استعراضية بلمسات عربية تم تصميمها خصيصًا لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وبين الثابت أن الفرقة الاستعراضية تتكون من 7 عازفين واستعراضيين من استعراضات السيرك العالمي، وتشمل طريقة العرض القيام بجولات داخل القرية لتغطية كامل زواياها من خلال تأدية ثلاثة عروض في اليوم.







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