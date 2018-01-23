التعاون يوقع مخالصة مالية مع هذا اللاعب

المواطن - مروة نبيل

قام مجلس إدارة نادي التعاون بتوقيع مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم السيراليوني الحاج كمارا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب السيراليوني الحاج كمارا، وأعلن خبر توقيع المخالصة، مؤكدًا أن مجلس الإدارة قدم له الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها، وتمنى له التوفيق والنجاح في محطته المقبلة.

وكان نادي التعاون قد تعاقد مع الحاج كمارا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي سي يونايتد الأميركي.







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