التعاون يوقع مخالصة مع الدوسري

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع مخالصة مالية مع اللاعب عبدالرحمن الدوسري.

ونشر حساب التعاون صورة للاعب، وقال: “وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع اللاعب عبدالرحمن الدوسري، مقدمةً له الشكر والتقدير على الفترة التي مثل فيها التعاون، كما قدمت شكرها وتقديرها لإدارة نادي النصر الشقيق على تعاملها المثالي”.

ويبلغ عبدالرحمن الدوسري 20 عامًا، ويلعب في خط الوسط، وتم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عام 2016، وتم إعارته إلى نادي التعاون.







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