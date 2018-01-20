التعليم تساند الناجي من فاجعة الكدمي بتعيين زوجته

المواطن ـ رقية الأحمد:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ، مبارك العصيمي، عن إجراءات عاجلة، اتّخذها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ لمساندة الناجي من حادثة مركز الكدمي، التي راح ضحيّتها زوجته وستة من أبنائه.

وأوضح العصيمي، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، مساء الجمعة 19 كانون الثاني/يناير الجاري، أنّه “أجرى معالي وزير التعليم قبل قليلٍ، اتصالًا بالأخ سامي النعمي الذي فقد أبناءه الستة وزوجته في حادثٍ مروري مؤلم في منطقة جازان”.

وبيَّن أنّه “قام معاليه بتعزيته، وأبلغه بأنّه وجَّه بتوظيف زوجته الأخرى، في المدرسة التي يعمل بها”.