الثقافة والإعلام تتصدّى لاستنساخ كُتُب دور النشر العالمية في ملز الرياض

المواطن ـ الرياض:

كشفت إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الثقافة والإعلام، الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ إجراءات عقابية تنتظر مجموعة من مراكز خدمات الطلاب والمكتبات، بعدما تم رصد قيامها بنسخ وطباعة كُتُب تعليمية لدور نشر عالمية مشهورة في حي الملز بالعاصمة الرياض.

وأوضح مدير الإدارة عبدالله النفيسة، في تصريح صحافي، أنَّ “فريقًا من إدارة الرقابة والتفتيش، وقف -أمس الخميس- على نشاط المراكز والمكتبات وتأكد من مخالفته لنظام حماية حقوق المؤلف”.

وأشار النفيسة إلى أنَّ “هذا العمل المخالف سيُعرض على لجنة حماية حقوق المؤلف بوزارة الثقافة، وسيصدر بحق أصحاب المراكز والمكتبات قرار يتضمن غرامة مالية”.

وشدّد على أنَّ “الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالوزارة مستمرة في السعي الجادّ لمحاربة كل ما يمس حقوق المؤلف وحماية نظامه بالمملكة”.







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