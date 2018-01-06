الجبير: أساس حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ينتهي بإقامة دولة فلسطينية

المواطن - واس

وصف وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، الاجتماع الوزاري العربي بشأن القدس الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية بالبنّاء والمثمر.

وقال الجبير، في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الأردني أيمن الصفدي: “استطعنا أن نخرج باقتراحات مهمة فيما يتعلق بالعمل المشترك للتصدي للقرار الأميركي ولدعم الموقف الفلسطيني والموقف العربي والإسلامي بشأن القدس”.

وعن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد أن أساس الحل يعتمد على المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وينتهي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967م عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن موقف المملكة العربية السعودية ثابت ولن يتغير.

وشدد وزير الخارجية على التعاون المتين بين المملكة والمملكة الأردنية فيما يخص الأزمة السورية، والتصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وفي اليمن، وفي محاولة إيجاد حل للأزمة في ليبيا، ودعم الأشقاء الفلسطينيين، إضافة إلى العمل على التصدي لقرار الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في مملكة الأردن أيمن الصفدي أن الاجتماع مع وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم، يؤكد على متانة العلاقة الأخوية بين المملكتين.

وبيّن الوزير الصفدي أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات القيادتين بالاستمرار في التنسيق والعمل معًا في معالجة القضايا الإقليمية؛ انطلاقًا من موقفنا الواحد والثابت في حماية الحقوق العربية.







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