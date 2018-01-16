الجبير من بروكسل : إيران المصدر الأكبر للخطر في المنطقة.. وزوَّدَت الحوثي بالصواريخ لاستهداف المملكة

المواطن - بروكسل

التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في بروكسل، اليوم، وزيرَ خارجية مملكة بلجيكا ديديه ريندرز، وذلك في مقر وزارة الخارجية البلجيكية.

وعقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية.

وأكد الجبير أن إيران المصدر الأكبر للخطر في المنطقة بسبب دورها في لبنان واليمن وسوريا.

وأضاف أن النظام الإيراني زوَّدَ ميليشيا الحوثي بالصواريخ لاستهداف المملكة، موضحاً أن المملكة العربية السعودية تطبق رؤية شاملة لفتح الاستثمارات وزيادة الشفافية.

وتابع أن الاتفاق النووي مع إيران بحاجة لتحسين؛ لمنعها من تخصيب اليورانيوم.

وأضاف أن المملكة الداعم الإنساني الأكبر لليمن وتعمل على منع سقوطه بيد إيران.

حضر الاجتماع وكيلُ وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير أسامة بن أحمد نقلي، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا عبد الرحمن بن سليمان الأحمد.







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