الجبير وشكري يبحثان العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية المشتركة

بحث وزير الخارجية عادل الجبير، مع نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن العلاقات الثنائية وسبل مواجهة التحديات الإقليمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين بحثا خلال اللقاء مجمل العلاقات الثنائية ومسار التعاون بين البلدين، بالتركيز على العلاقات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى السعي نحو تعزيز استثمارات المملكة في مصر، حيث اتفقا على استمرار التنسيق من أجل تعزيز العلاقات ودفعها إلى الأمام تنفيذاً لتوجيهات كل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف أبو زيد أن الوزيرين تشاورا أيضا بشأن آخر المستجدات الإقليمية، حيث تبادلا وجهات النظر حول عدد من الملفات، بما فيها تطورات الوضع في سوريا واليمن وجهود مكافحة الإرهاب، متفقين على مواصلة التشاور والتنسيق حول مجمل الأوضاع في المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي وتعضيد التضامن في مواجهة التحديات المختلفة سواء من داخل الإقليم أو خارجه.