الجبير وشكري يبحثان العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية المشتركة

بحث وزير الخارجية عادل الجبير، مع نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن العلاقات الثنائية وسبل مواجهة التحديات الإقليمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين بحثا خلال اللقاء مجمل العلاقات الثنائية ومسار التعاون بين البلدين، بالتركيز على العلاقات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى السعي نحو تعزيز استثمارات المملكة في مصر، حيث اتفقا على استمرار التنسيق من أجل تعزيز العلاقات ودفعها إلى الأمام تنفيذاً لتوجيهات كل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز.