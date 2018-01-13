الجبير يبحث مع نظيره الأميركي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة ومكافحة الإرهاب

المواطن - واس

التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، اليوم، وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وعُقدت جلسة مباحثات ثنائية تناولت الشراكة بين البلدين الصديقين، والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير أسامة بن أحمد نقلي، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.







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