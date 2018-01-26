الجدعان لـ”CNN” في دافوس: نُطور الاقتصاد ونُضيق العجز ونعمل على توفير مُناخ مناسب للاستثمار

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أبدى وزير المالية محمد الجدعان، سعادته بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تفوق 70 دولارًا للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية، وقال: إن المملكة تسير بخطى ثابتة في طريق الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أن المملكة تستمر في دعم جهودها التطويرية في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية؛ الأمر الذي يجعلنا نرى العديد من الأمور في المملكة خلال الوقت الحالي.

وقال الجدعان خلال حواره مع شبكة “CNN” الأميركية، على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة بمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، إن “وصول أسعار النفط إلى هذه المستويات وأكثر، سيساعد المملكة في الحد من عجز الموازنة ومواصلة الخطط والإصلاحات الخاصة بنا”.

وتابع الجدعان: “نحن نعمل على كل الجبهات، فعلى المستوى الاجتماعي رأينا الإصلاحات على المستوى الاجتماعي في عام 2017 لم نرها منذ 10 أو 20 عامًا، كما أننا نسير في إصلاحاتنا الاقتصادية، أننا نتابع عمليات الحكومة، ونحد من العجز لدينا، فنحن أكثر كفاءة، ونبحث أين ننفق كحكومة، ونتأكد من أن تلك النفقات تنخفض قدر الإمكان”.

وبشأن خطوات التسوية مع موقوفي الريتز كارلتون، قال الجدعان لصحفي شبكة “CNN” الأميركية، ريتشارد كويست: “إنه يتم النظر في التسوية مع الأشخاص المتهمين بالاختلاس، وإنه تم فعليًّا تلقي الحكومة بعض الأموال في البنوك، غير أن معظم الأصول ليست مقيدة كما تعتقد، ولكنها في صورة أصول”، مشيرة إلى أن التسوية مع الأشخاص المفرج عنهم لم تُعلن حتى الآن، وإن تم فعليًّا إتمامها مع بعض الموقوفين”.

وأشار الجدعان الذي يشارك ضمن الوفد السعودي في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، إلى أن الأموال المستردة ضمن عمليات التسوية مع الأمراء والمسؤولين الذين كانوا ضمن موقوفي الريتز كارلتون، يمكن أن تكون في صورة أصول وعقارات؛ ولذلك فإن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتتم تصفيتها.

وأضاف وزير المالية: “المملكة تخلق مجالًا متكافئًا للعمل، ورسالة بلادنا واضحة تتمثل في أننا لن نسمح بالفساد، وأننا نريد المضي قدمًا في خلق مناخ استثماري، حيث الجودة والسعر هما الأكثر أهمية من أي شيء آخر”.

وبشأن حملة المملكة ضد الفساد، أكد الجدعان أنها لم تتم مصادفة، وأن الحكومة بدأت في ذلك منذ عامين، وكانت واضحة وحققت وجمعت المعلومات، فالعملية لم تكن مفاجئة، الموقوفون يتواصلون مع محاميهم يوميًّا، ووافقوا على أن تكون هناك تسوية، فالتسوية ما قبل المحكمة أمر عادي.

معالي #وزير_المالية للـ @CNN:

نعمل على تطوير شامل على كافة الأصعدة وبالأخص في القطاع الاقتصادي؛ نحن طموحون للغاية، ومتفائلون بمستقبل المملكة وفق #رؤية_السعودية_2030. #السعودية_في_دافوس_2018https://t.co/Gpgu0AvC4n — وزارة المالية (@MOF_KSA) January 26, 2018







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