الجماهير تتفاعل مع مباراة الاتحاد والكوكب على تويتر

المواطن – مروة نبيل

تفاعلت الجماهير، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع مباراة الاتحاد والكوكب ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، التي تُلعب الآن على ملعب نادي الشعلة، وتُشير النتيجة إلى تأخر العميد بهدف نظيف.

ودشنت الجماهير هاشتاقًا يحمل اسم الاتحاد الكوكب لمتابعة أخبار مباراة كأس الملك أول بأول، ومعرفة كل ما هو جديد في اللقاء، حيث تتبادل الجماهير الأنباء والتغييرات والأهداف بشكل مستمر على الهاشتاق، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر”.

وانتقدت الجماهير على هاشتاق الاتحاد الكوكب أداء لاعبي العميد في لقاء كأس الملك، خاصة أن معظم اللاعبين لم يظهروا بالشكل المتوقع من وجهة نظرهم، وقال “عزوز”: “الحل الغامدي مهاجم 3 بدل جمال”.

وكتب حساب يحمل اسم “ريكو”: “الاتحاد يلعب بالرديف ويريح جميع لاعبيه الأساسيين والاحتياط استعدادًا لمباراته مع الهلال”.

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