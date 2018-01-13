الجماهير تُشعل أجواء كلاسيكو الهلال والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراة كلاسيكو الكرة السعودية بين فريقي الهلال والاتحاد في إطار لقاءات الجولة الـ17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأشعلت جماهير الفريقين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أجواء مباراة الكلاسيكو بعد إطلاق وسم “#الهلال_الاتحاد”.

وتُعَدّ مباراة الهلال والاتحاد مباراة جماهيرية وقوية بسبب شعبية الفريقين الكبيرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المباراة لشدة التنافس بين الفريقين.

وعلَّق حساب رابطة مشجعي الهلال عبر تويتر على المباراة قائلًا: يا زعماء، حضوركم بكثافة وتفاعلكم المستمر سيعطي هلالنا الدافع لمواصلة صدارته، قدام الاتحاد نبي نهز الإستاد.

كما ذكر حساب هدير الموج: رسالة للاعبي الهلال، نريد روح القتال، نريد الإصرار والعزيمة، نريد الإخلاص للشعار وبإذن الله لا أحد يوقف الزعيم.

وعلّق حساب أبو رمش قائلًا: ليلة لقانا مع عشقنا الأول والأخير، ليلة من أجمل الليالي وأمتعها، بإذن الله سأكون أول الحاضرين وأهتف بأعلى صوت مع جمهور الذهب، اتحاد العب واحنا لك السند.

بالروح والإصرار سننتصر بالتوفيق لنا.

يُذكر أن وسم الهلال والاتحاد يحتل المركز الرابع في موقع تويتر بالمملكة حتى الآن.







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