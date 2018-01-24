الجوازات تُحذِّر المستفيدين من خطورة هذا الأمر

المواطن - الرياض

حذّرت المديرية العامة للجوازات المستفيدين من موقع “أبشر” من خطورة إفشاء كلمة المرور الخاصة بحساباتهم.

ونصحت الجوازات بتغيير كلمة المرور بشكل مستمر؛ خشية استغلالها من الغير، واستخراج موافقات سفر بدون علم رب الأسرة.

وأوضحت الجوازات أن خدمة أبشر تحوي خدمات ذات طابع شخصي، كالاطّلاع على سجلات المواطن وأفراد عائلته وسجلات السفر، إضافة إلى الخدمات التفاعلية.

ونصحت الجوازات مَن يفقد كلمة المرور أن يعيد تعيينها من خلال الأيقونة المخصصة لذلك في النظام.

يذكر أن مديرية الجوازات شدَّدت في وقت سابق على أهمية تسليم جواز السفر القديم للبريد السعودي عند التقدم لاستلام جوازٍ جديدٍ.

وأوضحت الجوازات أن على الراغبين في تجديد جوازاتهم الدخول على منصة “أبشر” وطلب تجديد الجواز، ثم طباعة ما يثبت تجديد الجواز، والتوجه إلى مكتب البريد السعودي لتسليم المستندات والجواز القديم ومطابقة الشروط.

وأكدت الجوازات ضرورة تقديم الطلب للبريد من قِبَل صاحب الجواز نفسه، أو وليّ أمره مع إحضار ما يثبت ذلك، ومن ثَمَّ سداد رسوم الخدمة لدى مكتب البريد.

وأشارت الجوازات إلى أن مؤسسة البريد ستقوم بعد إصدار وطباعة الجواز الجديد من الجوازات، بتسليمه للمواطن المستفيد حسب عنوانه الوطني.







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