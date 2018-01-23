الجوف تواصل وطن بلا مخالف بملاحقة في مركزي بسيطا وميقوع

المواطن ـ الجوف

تواصل شرطة منطقة الجوف حملتها “وطن بلا مخالف”، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، الثلاثاء 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ “الحملة استهدفت اليوم عدة مواقع لتجمع الوافدين بالمشاريع الزراعية في مركزي بسيطا وميقوع”، مشيرًا إلى أنَّه “تم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة، وإحالتهم لجهات الاختصاص”.

ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى “التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999)، وعدم التهاون أو التستر عليهم، أو تشغيلهم أو إيوائهم؛ حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :