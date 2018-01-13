الجيش اليمني يُحبِط هجومًا للحوثيين بجبهة قيفة رداع ويأسر العشرات

المواطن - الرياض

أحبط الجيش اليمني، اليوم السبت، هجومًا للحوثيين بجبهة قيفة رداع، وتمكن من أسر قائدهم وقتل العشرات من عناصرهم الإرهابية، وفقًا لـ”الإخبارية”.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر عسكرية يمنية، مقتل قيادات بارزة من ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال الساعات الأخيرة، بغاراتٍ لطيران التحالف العربي والمعارك الميدانية المستمرة في الساحل الغربي.

وأكدت المصادر مقتل القيادي الحوثي، يحيى حسين العياني، وهو أحد المقربين من زعيم المتمردين الحوثيين، عبدالملك الحوثي، مع خمس من القيادات الميدانية الحوثية، في غاراتٍ لطيران التحالف العربي، استهدفت تجمعهم شرق مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

والعياني من القيادات الميدانية المهمة في ميليشيات الحوثي؛ حيث تولى عددًا من المناصب منها: قائد قوات التدخل السريع ومشرف الميليشيا في جبهات الحدود مع السعودية خلفًا لأحمد العزي، بالإضافة إلى كونه أحد المسؤولين عن اقتحام منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء، الشهر الماضي، وتم إرساله إلى جبهة الساحل الغربي مؤخرًا مع احتدام المعارك هناك وانهيار ميليشياتهم.







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