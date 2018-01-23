الحرج وراء تجنب النساء فحوص سرطان عنق الرحم

المواطن - متابعة

تتجنب النساء في مرحلة الشباب إجراء فحوص سرطان عنق الرحم لأنهن يشعرن بالحرج من منظر ورائحة منطقة العانة، حسبما أشارت دراسة أجرتها مؤسسة خيرية متخصصة في بريطانيا.

وأجرت مؤسسة “جو لسرطان عنق الرحم” دراسة مسحية شملت 2017 امرأة بريطانية.

وقال ثلث المشاركات في الدراسة إن الشعور بالحرج تسبب في إرجائهن إجراء فحص سرطان الرحم، الذي يمكنه تجنيب النساء سرطان الرحم بنسبة 75 بالمائة.

وأوضحت المؤسسة الخيرية أن سرطان الرحم هو الأكثر شيوعًا لدى النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 35 عامًا، ولكن نحو ثلثي اللاتي شملتهن الدراسة لم يكن على دراية بأنهن الأكثر العرضة للمرض.

ويتم تشخيص 220 ألف امرأة في بريطانيا بالإصابة بأمراض في الرحم.

وقالت لورين بيني إنها أرجأت إجراء فحص سرطان الرحم حتى أصبحت في الثلاثين لأنها كانت “محرجة وساذجة وجاهلة عن جسد المرأة”.

واستطردت موضحة أن “الكثير من الأشياء السخيفة منعتني من إجراء فحص سرطان الرحم”.

وأضافت “كنت أشعر بالقلق من أن تنظر الممرضة إلى أعضائي التناسلية وتعرف عدد علاقاتي الجنسية.. كنت أشعر بالقلق إزاء الملابس الداخلية والملابس التي يجب أن ارتديها”.

وبينما كانت طالبة في جامعة داندي، اعتقدت بيني أنها قد يكون من بين معارفها طلاباً في كلية الطب يمكنهم مساعدتها.

وخلصت الدارسة إلى أن النساء الشابات يشعرن بالحرج من إجراء الفحص خجلًا من شكل جسدهن (35 بالمائة) وشكل أعضائهن التناسلية الخارجية (34 بالمائة) والقلق من رائحة أعضائهن التناسلية (38 بالمائة).







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