الحلم الرئيسي للأخضر في 2018 .. تعرّف عليه

المواطن - محمد سمعة

يدخل المنتخب السعودي لكرة القدم عام 2018 بحلم جديد وبهدف جديد يسعى إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة .

وكان الأخضر نجح في التأهل لبطولة كأس العالم 2018 للمرة الخامسة في تاريخه بعد غياب استمر 12 عامًا عن التواجد في المونديال .

ويريد الأخضر بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي اللعب بشكل جيد وتقديم صورة مشرفة للكرة السعودية والعربية عن طريق الوصول لدور الـ8 من المونديال .

ورغم صعوبة المهمة لكن المنتخب السعودي يملك العناصر الجيدة والتي تستطيع تحقيق طموحات جماهير الأخضر في بطولة كأس العالم .

ويُعد أفضل إنجاز للأخضر في بطولات كأس العالم هو وصوله لدور ثمن النهائي في مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأميركية لكنه ودع البطولة بعد الخسارة من المنتخب السويدي .

ويريد الأخضر الوصول لدور الـ8 من بطولة كأس العالم ليكون أول منتخب عربي يفعلها ، خاصة أن الأخضر وصل لدور الـ16 مع المنتخب المغربي والذي حقق الأمر ذاته في مونديال 1986 بالمكسيك .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :